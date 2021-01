Xίμκι: Τέλος ο Κουρτινάιτις, αναλαμβάνει υπηρεσιακός ο Τριφούνοβιτς (pic)

Το... μάρμαρο της κάκιστης εικόνας της Χίμκι στη Euroleague πλήρωσε ο Ρίμας Κουρτινάιτις.

Ο έμπειρος τεχνικός αποτελεί παρελθόν σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος Arale Weisberg και τη θέση του σαν υπηρεσιακός παίρνει ο βοηθός του, Αλεξάνταρ Τριφούνοβιτς.

Οι Ρώσοι ξεκίνησαν τη διοργάνωση με ρεκόρ 2-18 και απειλούν ιστορικό αρνητικό ρεκόρ σερί ηττών.

Tην αγωνιστική περίοδο 2008-09 ο Τριφούνοβιτς βρέθηκε στην Ελλάδα, αφού έκατσε στον πάγκο του Πανιωνίου.

Khimki BC fired coach Rimas Kurtinaitis. His assistant, Aleksandar Trifunovic, has been named interim coach

