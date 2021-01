Το... μάρμαρο της κάκιστης εικόνας της Χίμκι στη Euroleague πλήρωσε ο Ρίμας Κουρτινάιτις ο οποίος είδε την ρωσική ομάδα να μετράει 12 συνεχόμενες ήττες

Οι Ρώσοι ξεκίνησαν τη διοργάνωση με ρεκόρ 2-18 και απειλούν ιστορικό αρνητικό ρεκόρ σερί ηττών.

Due to unsatisfactory results of the team we parted ways with coach Rimas Kurtinaitis. pic.twitter.com/jHxV1qmHns

