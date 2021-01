Ο Γκιστ έγινε Γκιστόπουλος, Γκίστοβιτς και τώρα… Γκιστενμπέργκερ (pic)

Ο Τζέιμς Γκιστ κατοικοεδρεύει στο Μόναχο από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν ανακοινώθηκε επισήμως από την Μπάγερν του Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο 34χρονος φόργουορντ – σέντερ έχει γράψει ήδη τρεις συμμετοχές στην EuroLeague με τους Βαυαρούς, μετρώντας 3.3 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ μ.ό. στα 18:46 που μένει στο παρκέ.

Από τη στιγμή, λοιπόν φόρεσε τη φανέλα της Μπάγερν, όφειλε να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στα social media, κάτι που συνηθίζει άλλωστε ανάλογα με την ομάδα που αγωνίζεται.

Στον Παναθηναϊκό άκουγε στο «Γκιστόπουλος», στον Ερυθρό Αστέρα απαντούσε στο «Γκίστοβιτς» και πλέον ως Βαυαρός, άλλαξε σε «Βον Γκιστενμπέργκερ», κάτι που έσπευσε να ενημερώσει η Μπάγερν μέσω Twitter.

You fans voted, James now got a new nickname Please meet @vongistenberger21 on Instagram #FCBB #JamesGist pic.twitter.com/Wy2OCKGy6E

— FC Bayern Basketball (@FCBBTogether) January 11, 2021