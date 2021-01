Ο Σακιέλ ΜακΚίσικ φημίζεται για την ικανότητά του να δημιουργεί... poster καρφώματα! Το έκανε απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, κόντρα στη Βαλένθια, αλλά και στη Ζενίτ. Κερδίζοντας με αυτόν τον τρόπο τριπλή παρουσία στο Top-10 με τα καλύτερα καρφώματα στον 1ο γύρο της EuroLeague.

Δείτε το βίντεο.

Check out these Top 10 Dunks from the midseason! pic.twitter.com/E9XAF6n9oX

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 11, 2021