Αρμάνι: Παίζει με την Βαλένθια στο Μιλάνο και προπονείται στην έδρα της ισπανικής ομάδας! (vid)

Η κακοκαιρία στην Ισπανία δεν επέτρεψε στην ιταλική ομάδα να ταξιδέψει στη βάση της και αναγκάστηκε να προπονηθεί στην έδρα της Βαλένθια ενόψει της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague!

To πλέον αξιοπερίεργο στην όλη κατάσταση; Η Αρμάνι Μιλάνο θα είναι... γηπεδούχος απέναντι στην ισπανική ομάδα το βράδυ της Τρίτης (12/1, 21:45)!

Δείτε το βίντεο από την προπόνηση των Ιταλών στην Βαλένθια

Yes. Practice is in Valencia. Tomorrow game is in Milan. #TheTerminal #insieme pic.twitter.com/UVg1uMwI1G

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) January 11, 2021