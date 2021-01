Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έχει γενέθλια κι έγινε 24 ετών.

Στον Ολυμπιακό μετά την προπόνηση είχαν φροντίσει για την απαραίτητη τούρτα και άπαντες ευχήθηκαν στον Έλληνα φόργουορντ.

Δείτε το σχετικό βίντεο...

Just another sweet moment in life! Enjoy the cake and your special day Vassilis Charalampopoulos !!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/AiYFVA11Vz

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) January 6, 2021