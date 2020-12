Μακάμπι - Ζενίτ: Τραυματίστηκε στο μάτι ο Χάντερ και αποχώρησε!

Η συμμετοχή του ήταν αμφίβολη, λόγω ενός προβλήματος στη μέση. Ο Οθέλο Χάντερ τελικά ήταν στην αποστολή της Μακάμπι για το ματς με τη Ζενίτ, αλλά αγωνίστηκε μόλις για 2:14. Μία σύγκρουση έφερε τον τραυματισμό του στο μάτι. Αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια και λίγο αργότερα επέστρεψε στον πάγκο έχοντας πάγο στο αριστερό μάτι του.

Η Μακάμπι ανακοίνωσε πως δεν θα αγωνιστεί άλλο και πρόκειται να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Othello Hunter was injured in the eye, will not return to play tonight and will be examined later

