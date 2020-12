Εφές - Ρεάλ 65-73: Ο «δολοφόνος» Κάρολ χτυπάει πάντα δύο φορές!

Είναι απίστευτο αυτό που συνέβη με τον Τζέι Σι Κάρολ. Ο πολύπειρος γκαρντ της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν κακός στη διάρκεια του αγώνα, δεν του… έβγαινε τίποτε και οι περισσότερες αποφάσεις του ήταν κακές. Ωστόσο, στο τελευταίο λεπτό όπου κρίθηκαν όλα, ο Πάμπλο Λάσο δεν τον εμπιστεύτηκε μόνο στην 5αδα αλλά του έδωσε και τα σουτ που κρίνουν ένα παιχνίδι. Ο Κάρολ ευστόχησε σε δύο απίθανα τρίποντα και η ισπανική ομάδα πέτυχε μια σπουδαία νίκη.

Κρίνοντας από την ποιότητα των ρόστερ τους, Εφές και Ρεάλ Μαδρίτης μάλλον παρουσιάστηκαν αγνώριστες στο πρώτο ημίχρονο. Αμφότερες σούταραν με το χαμηλότατο 36%, δεν είχαν συνέπεια στην επίθεση και χαρακτηρίστηκαν από βιαστικές αποφάσεις. Οι γηπεδούχοι ήταν πιο συνεπείς στο transition παιχνίδι, άντλησαν πόντους και μέσα από τα τέσσερα κλεψίματα που είχαν στην πρώτη περίοδο και στο τέλος αυτής προηγήθηκαν με 20-13.

Αυτή η διαφορά διατηρήθηκε και στη δεύτερη περίοδο καθώς η Ρεάλ δεν κατάφερε να βρει λύσεις πέραν αυτών που πρόσφεραν οι Λαπροβίτολα, Τόμκινς. Η Εφές στηρίχθηκε στην καλή απόδοση του Βασίλιε Μίτσιτς, είδε τον Μπράιαντ Ντάνστον να νικά κατά κράτος τον Ταβάρες κι έτσι είχε τον έλεγχο του αγώνα (34-26, 17’). Η Ρεάλ επέμεινε στο μακρινό σουτ, δεν είχε τρόπο έκφρασης μέσα στη ρακέτα και το ημίχρονο έκλεισε με σκορ 37-31.

Το σκηνικό άλλαξε στην 3η περίοδο. Μάταια ο Εργκίν Αταμάν περίμενε την αγωνιστική άνοδο του Σέιν Λάρκιν, η Εφές δεν είχε τρόπο έκφρασης στην επίθεση καθώς η περιφέρεια δεν… έβαζε μακρινό σουτ ενώ κάτω από τα καλάθια ο Ταβάρες πήρε το αίμα του πίσω από τον Ντάνστον. Η Ρεάλ βρήκε γραμμή επικοινωνίας με το καλάθι της τουρκικής ομάδας από απόσταση 6.75 μέτρων και με 0-11 σερί προηγήθηκε με 45-50, 80’’ πριν το τέλος της περιόδου. Ο Ροντρίγκ Μπομπουά απέτρεψε τη χειρότερη εξέλιξη για την Εφές, ευστόχησε σε διαδοχικές προσπάθειες τριών πόντων και το δεκάλεπτο έκλεισε με σκορ 51-52.

Οι δύο ομάδες έδωσαν ρεσιτάλ λαθών και τσαπατσουλιάς στις αρχές της τελευταίας περιόδου, επιμένοντας στο μακρινό σουτ και ξοδεύοντας επιθέσεις δίχως ουσιαστικό αποτέλεσμα (57-55, 33:30). Η Ρεάλ είχε την ωριμότητα να αλλάξει τη φιλοσοφία της καθώς προσπάθησε να χτυπήσει μέσα στη ρακέτα και με επιμέρους σκορ 2-8 προηγήθηκε με 59-63 λίγο πριν την είσοδο του παιχνιδιού στα τελευταία τρία λεπτά. Η Εφές βρήκε δύο δύσκολα καλάθια, αλλά στην προσπάθεια επιστροφής της στη διεκδίκηση της νίκης είδε τον Τζέι Σι Κάρολ να ευστοχεί σε δύο απίθανα τρίποντα κι έτσι η Ρεάλ ξέφυγε με 65-71 18’’ πριν το τέλος και εξασφάλισε τη νίκη.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Γιατί ο Τζέι Σι Κάρολ επιβεβαίωσε ότι είναι αυθεντικός εκτελεστής και στο κρίσιμο σημείο του αγώνα έβαλε δύο απίθανα τρίποντα.

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Προφανώς ο Τζέι Σι Κάρολ με τα δύο τρίποντα σε λιγότερο από 30’’, αλλά οι Τόμκινς, Λαπροβίτολα τράβηξαν το… κουπί στη διάρκεια του αγώνα.

ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Φαμπιάν Κοζέρ είχε καταλυτική παρουσία στην τελευταία περίοδο.

ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΑΝ: Με 3/11 σουτ ο Λάρκιν έκανε κακό παιχνίδι. Ο Τζέιμς Άντερσον ήταν… παρών απών, ενώ ο Κρις Σίνγκλετον συνεχίζει να προσφέρει ελάχιστα πράγματα.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Τα δύο τρίποντα του Τζέι Σι Κάρολ στην τελευταία περίοδο.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Αναντολού Εφές σούταρε με απελπιστικό ποσοστό έξω από τα 6.75, η δε Ρεάλ τελείωσε το παιχνίδι με περισσότερες προσπάθειες τριών πόντων σε σχέση με τα δίποντα.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Τα τρίποντα του Τζέι Σι Κάρολ στο τελευταίο λεπτό του αγώνα

Τα δεκάλεπτα: 20-13, 37-31, 51-52, 65-73.

Two MASSIVE 3-pointers from @JayceeCarroll to seal the win for @RMBaloncesto #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/QyI0I75JMn

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 29, 2020