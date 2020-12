Μακάμπι: Επικό... φατούρο στον Μπλέιζερ για τα γενέθλιά του (vid)

Χρόνια πολλά με... ξύλο. Πάντα σε συναδελφικό πλαίσιο! Ο Οζ Μπλέιζερ της Μακάμπι κλείνει 28 χρόνια ζωής. Το έκανε στο παρκέ. Με τους συμπαίκτες του και το προπονητικό επιτελείο να του έχουν ετοιμάσει μία τούρτα. Προτού την πάρει, ωστόσο, έπρεπε να περάσει από τη διαδικασία του... φατούρου! Όπως συμβαίνει κάθε φορά που ένας παίκτης της Μακάμπι έχει γενέθλια!

Οι παίκτες τον έβαλα τη μέση και του έδωσαν να καταλάβει. Μετά ακολούθησαν οι ευχές από τον Γιάννη Σφαιρόπουλο.

Sorry @OBlayzer, this is our way to celebrate birthdays pic.twitter.com/VG6rrfrhuF

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) December 29, 2020