Ολυμπιακός: Οι ευχές των παικτών και οι ξένοι που εντυπωσιάζουν με τα ελληνικά τους! (vid)

Χριστούγεννα σήμερα και οι παίκτες του Ολυμπιακού κάθισαν δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και θέλησαν να στείλουν τις ευχές τους σε όλο τον κόσμο.

Εκτός από την μύτη του Ρούντολφ, που ξεχώρισε και η προσπάθεια των ξένων παικτών να πουν τις ευχές τους στα ελληνικά ήταν εντυπωσιακή.

Καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά σε όλους λοιπόν...

Οι παίκτες του Ολυμπιακού σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το νέο έτος!!! We wish you a Merry Christmas and Happy New Year!!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/7npy9A1PPV

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) December 25, 2020