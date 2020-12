«Ο Μπομπουά βοήθησε τον Ερτέλ στην Κωνσταντινούπολη» (pic)

Συγκεκριμένα με σχετικό tweet, ο Αμερικανός γκαρντ ανέφερε: «Τι θα γινόταν ο φίλος μου Τομά χωρίς τον Μπομπουά; Πιθανόν να περιφέρονται στην Κωνσταντινούπολη για να κολλήσουν covid-19».

Νωρίτερα, ο Αλφόνσο Ρέγες, πρόεδρος της ACB, είχε πει ότι βοήθησε κάποιος τον Τομά Ερτέλ στην Κωνσταντινούπολη, αλλά χωρίς να τον κατονομάσει.

Where would my guy Thomas be without Beaubois???? Prolly still walking around Istanbul somewhere catching COVID

— Mike James (@TheNatural_05) December 24, 2020