Όπως είναι γνωστό, η Ζάλγκιρις επιβλήθηκε της Μπάγερν Μονάχου στην «Zalgirio Arena» με 74-73 χάρη στο νικητήριο καλάθι του Γκριγκόνις.

«Όταν πήρα την δουλειά εδώ, αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που μου είπαν. Ότι στο τέλος του αγώνα η μπάλα πρέπει να πάει στα χέρια του Γκριγκόνις. Και αυτό σχεδιάσαμε!» είπε ο Μάρτιν Σίλερ μετά το παιχνίδι.

Martin Schiller knew whose hand to put the ball in....

from day ONE pic.twitter.com/jQTV1itetR

