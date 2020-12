EuroLeague: Η εντυπωσιακή Phantom Cam της 15ης αγωνιστικής (vid)

Λίγες ώρες πριν ανοίξει η αυλαία της 16ης αγωνιστικής που θα διεξαχθεί πρόωρα λόγω των εορτών, έδωσε στην δημοσιότητα την Phantom Cam των όσων είδαμε την περασμένη εβδομάδα.

Εικόνα από τη μεγάλη νίκη της Βιλερμπάν επί της Χίμκι, της ΤΣΣΚΑ επί της Ζενίτ, το κάρφωμα του Χάντερ στο «Palau Blaugrana» που έδωσε τη νίκη στη Μακάμπι αλλά και εικόνα από το ματς της Εφές με την Αρμάνι

Όλα αυτά, στο βίντεο που ακολουθεί

A deeper look at Round 15 through the @DenizBank 'Phantom Cam' pic.twitter.com/jDhC2tMd16

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 21, 2020