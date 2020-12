Λίγες ώρες μετά την πολύ καλή εμφάνιση του κόντρα στη Ρεάλ, ο Σακιέλ ΜακΚίσικ έδειξε πόσο πολύ θέλει να ανανεώσει με τον Ολυμπιακό. Φίλοι της ομάδα δημιούργησαν hashtag με το όνομα του και τη λέξη ανανέωση για να τον στηρίξουν.

«Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη με το #renew McKissic. Θα ήταν το παν για μένα. Ελπίζω», έγραψε στο Twitter ο Σακιέλ.

Thanks a lot for all the love with the #renew_mckissic hashtag. It Would mean everything#Hopeful

