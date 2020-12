Παναθηναϊκός: Την ημέρα του ματς (22/12) με τη Μακάμπι θα ταξιδέψει στο Ισραήλ (pic)

Η δύσκολη εποχή στην οποία ζούμε και οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω covid-19 δυσκολεύουν και τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ.

Οι... πράσινοι θα αναγκαστούν να ταξιδέψουν στο Ισραήλ για το ματς με τη Μακάμπι την μέρα του ματς (22/12) σύμφωνα με τον Αράλε Βάισμπεργκ, δηλαδή θα αναγκαστούν να αγωνιστούν λίγο μετά την άφιξη τους στη χώρα.

Η ομάδα του Γιώργου Βόβορα κοντράρεται με το Μεσολόγγι σήμερα (19:30) για την 8η αγωνιστική της Basket League.

Panathinaikos will fly to Israel only on Tuesday, gameday vs Maccabi Tel Aviv on EuroLeague

The reason, of course: COVIDhttps://t.co/S2ZQtrrQF2 https://t.co/HAu9damEZS

— Arale Weisberg (@Aralos10) December 20, 2020