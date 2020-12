Η Μακάμπι του Σφαιρόπουλου έφυγε με το διπλό από τη Βαρκελώνη και αυτό το οφείλει στους Ουίλμπεκιν και Χάντερ.

Ο πρώτος ύψωσε και ο δεύτερος κάρφωσε εντυπωσιακά.

Δείτε το κάρφωμα νίκης των φιλοξενούμενων

Othello Hunter with the THROWDOWN that wins the game #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/weuiUQMSOf

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 18, 2020