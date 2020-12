Άτυχος στάθηκε κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Άντονι Ράντολφ που υπέστη ρήξη αχίλλειου.

Οι Πειραιώτες με ανάρτηση τους ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση στον παίκτη των Μαδριλένων.

«Ελπίζουμε να επιστρέψεις σύντομα στο 100%. Τις θερμότερες ευχές για ταχεία ανάρρωση», έγραψαν.

Hope you're back to 100% soon! Warmest wishes for a speedy recovery! #OlympiacosBC https://t.co/k2oQlDkzoa

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) December 19, 2020