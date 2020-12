Η Μακάμπι έχασε ξανά στη Γαλλία στις 16/12 μετά από 21 χρόνια! (pic)

Η Βιλερμπάν επικράτησε της Μακάμπι με 84-81 στο Astroballe υποχρεώνοντας την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου σε ακόμα μια οριακή ήττα φέτος, παρά τις προσπάθειες του Σκότι Ουίλμπεκιν (21π.). Οι Ισραηλινοί έπεσαν στο 5-9 στην κατάταξη, γνωρίζοντας μόλις τη δεύτερη ήττα τους επί γαλλικού εδάφους ενώ μεσολάβησαν επτά συνεχόμενες νίκες.

Η προηγούμενη φορά που η Μακάμπι έφυγε με… σκυμμένο το κεφάλι από τη Γαλλία ήταν το 2000, όταν είχε ηττηθεί από τη Βιλερμπάν με σκορ 70-65. Εκείνος ο αγώνας είχε διεξαχθεί ξανά στις 16 Δεκεμβρίου, όπως η χθεσινή ήττα της Μακάμπι για την 14η αγωνιστική της EuroLeague!

Η ιστορία επαναλήφθηκε την ίδια μέρα έπειτα από 21 χρόνια.

Crazy stats alert

Last two defeats of Maccabi Tel Aviv in France:

16.12.1999 at ASVEL, 65-70

16.12.2020 at ASVEL, 81-84 pic.twitter.com/uGWDG5PGKK

