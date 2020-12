Άλμπα Βερολίνου: Σε εξαιρετική κατάσταση ο Σίβα πριν από τον Παναθηναϊκό (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ και... πουλέν του Ρικ Πιτίνο ήταν εκείνος που έκανε τα πάντα προκειμένου να φτάσει η γερμανική ομάδα στην εκτός έδρας νίκη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Αγωνίστηκε 20:21 και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 19 πόντους έχοντας 2/2 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 6/6 βολές, 6 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

Και όλα μόλις λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο κλειστό του ΟΑΚΑ

19pts I 6ast@PeypeySiva3 came up for ALBA BERLIN in the OT win in Belgrade! pic.twitter.com/Vmbol9KMjc

