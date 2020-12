Ο Λιθουανός επιβεβαίωσε με εμφατικό τρόπο τη φήμη του σουτέρ έχοντας 15 πόντους με 5/7 τρίποντα στη μεγάλη νίκη της Ζάλγκιρις απέναντι στους Βάσκους.

Συνολικά η ομάδα του Μάρτιν Σίλερ έκανε ρεκόρ στα περιφερειακά σουτ, αφού οι παίκτες του ευστόχησαν 18 φορές πίσω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων.

Δείτε το κρεσέντο του Αρτούρας Μιλάκνις

Arturas Milaknis was feeling it from deep last night! pic.twitter.com/KLInFj2NwN

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 16, 2020