«Με κόσμο ξανά η Χίμκι, στο 20-25% η χωρητικότητα»

Η απόφαση αλλάζει για άλλη μία φορά. Οι ομάδες της Μόσχας, η Χίμκι και η ΤΣΣΚΑ, θα μπορούν να έχουν ξανά φιλάθλους! Οι αρχές της Μόσχας κατάφεραν να άρουν την απαγόρευση. Πλέον, οι ομάδες θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με το Υπουργείο Αθλητισμού. Πάντως, είναι δεδομένο πως κάθε αρένα δεν μπορεί να έχει παραπάνω από το 20-25% της χωρητικότητάς της.

Authorities of Moscow region cancelled a ban and permitted professional clubs to play with spectators. Khimki should coordinate the number of fans with the Ministry of sports and the Russian supervisory authority Rospotrebnadzor.

— Artem Komarov (@art_basket) December 14, 2020