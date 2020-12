Στη Χίμκι όλα αλλάζουν, εκτός από τον προπονητή της, Ρίμας Κουρτινάιτις. Πριν από μερικές ημέρες ήρθε η απόλυση των βοηθών του Λιθουανού προπονητή. Τώρα έρχεται η σειρά και των παικτών. Με τους Γιάνις Τίμα και Γιόνας Γερέμπκο να έχουν προκαλέσει τη δυσαρέσκεια της ρωσικής ομάδας με την προσφορά τους.

Όπως όλα δείχνουν, η Χίμκι αναζητεί τον τρόπο να αποδεσμεύσει και τους δύο.

Khimki is dissatisfied with Janis Timma and Jonas Jerebko, I’ve been told by a source close to the club. The Russian powerhouse is considering to part ways with both players.

— Artem Komarov (@art_basket) December 13, 2020