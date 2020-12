Ένωση παικτών της Euroleague σε Σπανούλη: «Τρομερό επίτευγμα από έναν θρύλο» (pic)

Τη απόλυτη αποθέωση δέχεται ο Βασίλης Σπανούλης από όλο τον μπασκετικό πλανήτη, για το μοναδικό επίτευγμα του.

Η Ένωση παικτών της Euroleague έστειλε και εκείνη με την σειρά της τα δικά της συγχαρητήρια στον αρχηγό του Ολυμπιακού.

«Συγχαρητήρια στον Βασίλη Σπανούλη, που έγινε ο all time σκόρερ σε όλα τα ευρωπαϊκά κύπελλα. Ένα σπουδαίο επίτευγμα από έναν πραγματικό θρύλο του παιχνιδιού μας. Ξεπέρασε έναν άλλον σπάνιο παίκτη της ίδιας γενιάς, τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο».

Congratulations to Vassilis Spanoulis who became the historic all-time leading scorer in any version of European Cup competitions. An amazing achievement of a true legend of our game. He surpassed another extraordinary player of the same generation - JC Navarro. #ELPlayers pic.twitter.com/HGBvy7mlM3

— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) December 11, 2020