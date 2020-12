Μπορεί να είναι 1.88 μέτρα ύψος και να τον χωρίζουν 25 πόντοι από τον ύψους 2.13 Ταρζέφσκι, αλλά το γεγονός αυτό δεν τον εμπόδισε προκειμένου να τον «φιλοδωρήσει» με ένα μεγαλοπρεπέστατο μπλοκ!

Ο Μακ Κόλουμ «διάβασε» τη φάση και στο σωστό timing σταμάτησε στα... ίσια τον παίκτη της Αρμάνι Μιλάνο.

Δείτε την εντυπωσιακή φάση

.@ErrickM3 coming in with that CLEAN rejection #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/EttTEiOFWg

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 8, 2020