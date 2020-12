Η Άλμπα θα δώσει 14 ματς τον Δεκέμβρη, περισσότερα από κάθε ομάδα της EuroLeague! (pic)

Οι ομάδες της EuroLeague θα ζήσουν τη δική τους… December Madness αφού οι συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.

Οι ορισμένοι των αγώνων που είχαν αναβληθεί λόγω κρουσμάτων κορονοϊού σε συνδυασμό με το ήδη βεβαρημένο καλεντάρι κρατούν τις ομάδες σε εγρήγορση.

Είναι χαρακτηριστικό πως η Άλμπα θα κλείσει τον Δεκέμβρη με 14 αγώνες, τους διπλάσιους σε σχέση με τον Ολυμπιακό που όμως δεν έχει εγχώριες υποχρεώσεις.

December madness for @EuroLeague teams!

4 EL postponed games tonight.

Double-week in Israel, VTB, Germany and Lithuania.

Spanish teams played ACB last week, after NTs window.@albaberlin with 14 games this month, twice as many as Olympiacos!

And devil's week around the corner.. pic.twitter.com/7uP5CTJWD1

