Ο Νέντοβιτς σχολίασε το μπάχαλο στη Βίρτους: «Όλα είναι βλακείες»! (pic)

Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς απολύθηκε αιφνιδιαστικά από τη Βίρτους Μπολόνια, ο ιταλικός Τύπους αναφέρει πως το μέλλον του Μίλος Τεόντοσιτς είναι πλέον αβέβαιο ενώ ο Στέφαν Μάρκοβιτς φέρεται να αποτελεί ξένο σώμα για την ιταλική ομάδα!

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα, ο Μάρκοβιτς κινδυνεύει να απομακρυνθεί από τη Βίρτους έπειτα από την ανάρτηση στο Instragram για την απόλυση του «Σάλε» («Όταν παίρνουν αποφάσεις άνθρωποι που δεν ξέρουν μπάσκετ»).

Μάλιστα το Tuttosport εξηγεί πως ο Σέρβος γκαρντ δεν έχει καλές σχέσεις με πολλούς συμπαίκτες του κάτι που έσπευσε να διαψεύσει ο Νεμάνια Νέντοβιτς!

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όλα είναι βλακείες! Δεν υπάρχει ομάδα όπου o Μάρκοβιτς δεν ήταν ο αγαπημένος συμπαίκτης όλων! Πολλοί άνθρωποι μπορούν να το επιβεβαιώσουν».

Complete BS! There is not a team in which Pefi wasnt the favorite teammate of all! A lot of people can confirm that https://t.co/pqyU7Pmjif

— Nemanja Nedovic (@nedovic1624) December 8, 2020