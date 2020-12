Ζαλγκίρις: Νοκ άουτ για αρκετές εβδομάδες ο Βαστούρια, χάνει Παναθηναϊκό

Το καλεντάρι της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague στέλνει τη Ζαλγκίρις στην Αθήνα για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και ο Μάρτιν Σίλερ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Στιβ Βαστούρια.

Ο Αμερικανός γκαρντ των Λιθουανών, ο οποίος ήταν βασικός στις 12 αναμετρήσεις της Ζαλγκίρις στην EuroLeague τραυματίστηκε στο γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες.

Φέτος μετράει 3.5 πόντους, 1,3 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ σε 14:56 μ.ό.

Steve Vasturia, who started all 12 Euroleague games for Zalgiris Kaunas this season, will miss several Euroleague games due to the knee injury, sources confirmed.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) December 7, 2020