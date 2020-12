Εντυπωσιακός ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο παίκτης της ΤΣΣΚΑ κατέβασε τον γενικό στον Μάρτιν κόντρα στον Ολυμπιακό και η φάση ήταν το μπλοκ της αγωνιστικής στη Euroleague.

Δείτε τη

Raising a Toast with @Efes to the Block of the Round

Nikola Milutinov gets a hand to SWAT the ball away against his former team pic.twitter.com/EkB25oiURw

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 5, 2020