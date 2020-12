Βούρκωσε ο Γιασικεβίτσιους στο συγκινητικό video της Ζαλγκίρις! (vid)

Ο Σάρας βρέθηκε ξανά στο Κάουνας για αντιμετωπίσει τη μεγάλη αγάπη του. Το παιδί της Ζαλγκίρις μεγάλωσε και ψάχνει την επιβεβαίωση στην Μπαρτσελόνα όμως λύγισε στο ξεχωριστό video που ετοίμασαν οι συμπατριώτες και πρώην συνεργάτες του.

Πριν από το τζάμπολ στη Zalgirio Arena, έπαιξε ένα video με τις επιτυχίες του Γιασικεβίτσιους από την άκρη του πάγκου της Ζαλγκίρις.

Εκεί όπου βρέθηκε από το 2016 ως το περασμένο καλοκαίρι, πανηγυρίζοντας πέντε πρωταθλήματα Λιθουανίας, τρία κύπελλα και την ιστορική πρόκριση στο Final 4 του Βελιγραδίου.

An emotional moment for Sarunas Jasikevicius as he watches the tribute from his old team pic.twitter.com/pBJGDmmgN5

