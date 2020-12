Γιασικεβίτσιους: «Είμαι παιδί του Κάουνας» (vid)

Η μεγάλη επιστροφή. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ξανά στο Κάουνας. Για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα (4/12, 22:00). Αυτή τη φορά ως αντίπαλος. Ο... κακός της υπόθεσης. Εκείνος που θέλει να κερδίσει τη Ζαλγκίρις.

Η Μπαρτσελόνα δημιούργησε ένα βίντεο για την επιστροφή του Σάρας, με τον Λιθουανό να τονίζει: «Είμαι ένα παιδί του Κάουνας, εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Πήγαινα στο γήπεδο διαρκώς με τους γονείς μου και ήμουν πάντα τρελός με τη Ζαλγκίρις. Ήταν πάντα το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου. Ήταν υπέροχα χρόνια, καταφέραμε να χτίσουμε δυνατό δεσμό με παίκτες και οπαδούς. Γίναμε οικογένεια και εκτός γηπέδου και αυτό, φάνηκε στα αποτελέσματα. Όταν θα έρθει η ώρα του αγώνα, σίγουρα θα υπάρχουν πολλά συναισθήματα, αλλά αυτή είναι η ζωή»,

Και συμπλήρωσε: «Δε νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για το πως η καριέρα του προπονητή εξελίσσεται. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι που μπορείς να πάρεις, αλλά έχει να κάνει, με το πόσο σοφός είναι, πόσο προσαρμόζεται, πόσο θέλει να μάθει και πόσο αγαπά το επάγγελμα. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, που πρέπει να μάθεις, είναι ότι δεν έχει σημασία το τι ξέρεις, αλλά τι μπορείς να περάσεις στους παίκτες σου, γιατί αυτοί αποφασίζουν απόλυτα τα παιχνίδια».

Saras torna a Kaunas

"When the game comes for sure there will be a lot of emotions. But, you know, that's life. You got to deal with it" pic.twitter.com/r7FV5jEBSE

— Barça Basket (@FCBbasket) December 3, 2020