Μπασκόνια: Το εντυπωσιακό νέο παρκέ στην «Buesa Arena» (vid)

Το νέο παρκέ στη «Buesa Arena» της Μπασκόνια είναι διαφορετικό. Και εντυπωσιακό. Οι Ισπανοί προχώρησαν στην αλλαγή του παρκέ, το οποίο πλέον θυμίζει κάτι από Μπρούκλιν Νετς. Με γκρίζο, λευκό και μαύρο.

Ντεμπούτο στη EuroLeague δεν θα γίνει αυτή την εβδομάδα, αφού η Μπασκόνια αγωνίζεται ξανά εκτός έδρας (κόντρα στην Αναντολού Εφές). Η πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσει θα είναι απέναντι στη Μακάμπι, στις 10/12.

