Καμπάτσο: «Νιώθω λίγο ένοχος που φεύγω ενώ έχει αρχίσει η σεζόν»! (vid)

Ο Αργεντινός γκαρντ αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Κυριακής κόντρα στη Μανρέσα (22/11) και πλέον ετοιμάζει… βαλίτσες για Ντένβερ.

Η «Βασίλισσα» είναι υποχρεωμένη να πορευτεί δίχως το κορυφαίο πλέι μέικερ της Ευρώπης και ο Πάμπλο Λάσο ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει μεταγραφή.

Από την πλευρά του, ο Καμπάτσο παραχώρησε συνέντευξη στο DAZN όπου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν μου αρέσουν οι αποχαιρετισμοί… Το ότι φεύγω ενώ έχει αρχίσει η σεζόν με κάνει να νιώθω λίγο ένοχος»/

"No me gustan las despedidas. Tener que irme con la temporada empezada... me da un poco de culpa"

Las palabras de @facucampazzo con @PitiHurtado en @DAZN_ESpic.twitter.com/bXjSt5vQQ8

— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) November 26, 2020