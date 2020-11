ΚΑΕ Ολυμπιακός για Μαραντόνα: «Το χρώμα της μπάλας είναι διαφορετικό, αλλά το συναίσθημα είναι το ίδιο» (pic)

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτηση της στο twitter θέλησε να εκφράσει την λύπη της για τον θάνατο του Αργεντινού θρύλου.

Οι Πειραιώτες με μία φωτογραφία του από την φιέστα της ποδοσφαιρικής ομάδας το 2006 έγραψε, «το χρώμα της μπάλας μπορεί να είναι διαφορετικό, αλλά το συναίσθημα είναι το ίδιο.

Ο παγκόσμιος αθλητισμός πενθεί σήμερα την απώλεια ενός θρύλου.

Αναπαύσου εν ειρήνη Ντιέγκο».

The colour of the ball may be different, but the feeling is the same. The world of sports grieves today the loss of a legend. R. I. P. Diego pic.twitter.com/VkrKBn9kUW

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) November 25, 2020