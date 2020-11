Εντυπωσιακά πράγματα έκανε η Εφές κόντρα στη Χίμκι, αφού τη νίκησε ε 105-67.

Η Euroleague έφτιαξε ένα video ενός λεπτού για να δείξει όλα τα καλάθια των Τούρκων.

Δείτε το

105!

Every @AnadoluEfesSK filed goal in under 1 minute pic.twitter.com/Rf6k6AVJ9F

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 22, 2020