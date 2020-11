Ο Αμερικανός άσος, αφού «έσπασε» τους αστραγάλους του Ντέρικ Ουίλιαμς, βρήκε ανοικτό διάδρομο και την κατάλληλη στιγμή «σέρβιρε» ασίστ «πάρε-κάρφωσε» στον Άντε Ζίζιτς.

Ο Κροάτης εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την πάσα του Ουίλμπεκιν και αμφότεροι πρόσφεραν την πιο εντυπωσιακή φάση της βραδιάς.

Δείτε την!

.@scottiew_5 crosses and throws it up for Zizic to THROW it #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/VlrFZDCpuX

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 20, 2020