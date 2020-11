Η επίθεση της Άλμπα είχε αρκετές δυσκολίες στο ξεκίνημα του αγώνα, ωστόσο κατάφερε να βγάλει μία θεαματική φάση.

Αυτό συνέβη χάρη στην ικανότητα του Λουκ Σίκμα να διαβάζει το παιχνίδι και με ωραία ασίστ βρήκε τον Λάμερς ο οποίος κάρφωσε την μπάλα.

Δείτε την φάση...

.@LCSikma43 with the instinctive one handed pass #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/YPnQrwhDJU

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 20, 2020