Όμορφη συνεργασία της Μακάμπι κόντρα στη Ρεάλ.

Ο Μπράιαντ βρήκε με πάσα ολόκληρου γηπέδου τον Ζίζιτς που κάρφωσε εντυπωσιακά στο καλάθι της Ρεάλ.

.@Elijah_Bryant3 "GO LONG" @Ante__Zizic receives the ball and makes no mistake #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/g9Vje9TiMr

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 18, 2020