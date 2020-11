EuroLeague: Οι «διαβολοβδομάδες» κάνουν τους άντρες! (vids)

«Διαβολοβδομάδα», πράξη δεύτερη, μέρος δεύτερο. Και τελευταίο γι' αυτό το μήνα στη EuroLeague. Και αυτή τη φορά με οκτώ αντί για εννιά αναμετρήσεις, αφού έχει αναβληθεί ο αγώνα της Βιλερμπάν με τον Ολυμπιακό, λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού στους «ερυθρόλευκους». Ο Παναθηναϊκός παράμεινε στην Ισπανία, αφού μετά τη Βαλένθια, αντίπαλος είναι η Μπασκόνια.

Ιστορικό το ματς για την Μπαρτσελόνα, με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα, αφού οι Καταλανοί συμπληρώνουν 500 ματς στην Ευρώπη!

Όλα τα tips της 10ης αγωνιστικής.

Την πρώτη φορά που συναντήθηκαν, ο Αλεξέι Σβεντ έκανε μία εμφάνιση MVP, με 25 πόντους και 6 ασίστ. Φυσικά και η Χίμκι επικράτησε με 86-68.

Η Εφές έχει επικρατήσει και στις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις, με την τελευταία στη Μόσχα να κρίνεται στον πόντο (85-84). Χάρη σε ένα εύστοχο τρίποντο του Ντόγκους Μπαλμπάι και ένα χαμένο του Στεφάν Μάρκοβιτς

Η Μπασκόνια το... γούρι του. Κόντρα στην ομάδα της Βιτόρια, ο Παναθηναϊκός έχει σημειώσει τρεις από τις κορυφαίες επιδόσεις του: 31 ασίστ, 18 εύστοχα τρίποντα (τον Οκτώβριο του 2013) και 51 ριμπάουντ (5/4/2016).

Τρεις νίκες σε δεκατρείς αγώνες στην έδρα της Μπασκόνια έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός. Η τελευταία σημειώθηκε το 2017, όταν οι «πράσινοι» - του Τσάβι Πασκουάλ - με 18 πόντους του Κρις Σίνγκλετον και από 11 για τους Μάικ Τζέιμς και Τζέιμς Γκιστ είχαν επικρατήσει με 72-63.

Η Μπάγερν Μονάχου προέρχεται από τη νίκη στην Πόλη, απέναντι στην Εφές. Κόντρα στην ΤΣΣΚΑ, ωστόσο, μετράει έξι συνεχόμενες ήττες. Τα μισά απ' αυτά έχουν ολοκληρωθεί με διαφορά 7 πόντων. Ενώ τα υπόλοιπα με διαφορά 16.7 πόντων!

Ο Βλαντιμίρ Λούτσιτς απέχει μόλις ένα τρίποντο από τη συμπλήρωση 100 στη EuroLeague.

Μόλις η ΤΣΣΚΑ Μόσχας πάρει 19 ομαδικά ριμπάουντ, τότε θα έχει «σπάσει» το φράγμα των 17.000 «σκουπιδιών» στην ιστορία της!

Ο γκαρντ της Μπάγερν, Ουέιντ Μπόλντγουιν και ο σέντερ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν πέρσι συμπαίκτες στον Ολυμπιακό.

Συνάντηση παλιόφιλων το ματς: Ο Μάρκους Έρικσον της Άλμπα έχει αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Τσάβι Πασκουάλ στην Μπαρτσελόνα.

Ενώ οι Λουκ Σίκμα (Άλμπα) και Ουίλ Τόμας (Ζενίτ) ήταν συμπαίκτες στη Βαλένθια, τη σεζόν 2016-2017. Επίσης, ο Τόμας ήταν και συμπαίκτης με τον Τζέισον Γκρέινγκερ στη Μάλαγα (σεζόν 2014-2015).

Την περσινή σεζόν, η Άλμπα επικράτησε και στις δύο αναμετρήσεις με τη ρωσική ομάδα.

