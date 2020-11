Στον Μπόλντγουιν ανήκει το κάρφωμα της βραδιάς στην EuroLeague (vid)

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και νυν της Μπάγερν Μονάχου φρόντισε για το... θέαμα των τηλεθεατών και των virtual φιλάθλων που βρέθηκε στο «Sinan Erdem Dome».

Πώς; Με ένα εξαιρετικό drive δεν... πτοήθηκε από την προσπάθεια του Τιμπόρ Πλάις να τον ανακόψει και κάρφωσε με δύναμη μπροστά του.

Αποτέλεσμα; Η EuroLeague να το αναδείξει ως το κάρφωμα της βραδιάς!

.@The_Fourth_Wade gets inside via the fake to SLAM it home

'Dunk of the Night' I @basketlover pic.twitter.com/wFLe6q7rTE

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 18, 2020