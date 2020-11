Ο Τζόρνταν Μίκι φάνηκε να έχει εύκολο έργο για να σκοράρει με lay up, αλλά λογάριαζε χωρίς τον Άλεξ Πόιθρες.

Ο Αμερικανός σέντερ της Ζενίτ έπαιξε σπουδαία άμυνα δεύτερης ζώνης και με εντυπωσιακό άλμα «κόλλησε» την μπάλα στο ταμπλό.

Δείτε την φάση...

.@AlexTheGreat22 tracks his man and gets a big hand to the ball... #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/uz9dJcqHjz

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2020