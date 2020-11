ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Χωρίς Βόιτμαν, αλλά με Τζέιμς στο Κάουνας

Ο Γιόχαν Βόιτμαν δεν θα είναι στο ρόστερ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague με αντίπαλο τη Ζαλγκίρις. Στην αποστολή επιστρέφει ο Μάικ Τζέιμς, μετά το συμβάν της περασμένης εβδομάδας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ρωσικής ομάδας, τόσο ο Βόιτμαν, όσο και ο Κομένκο είναι ασθενής (χωρίς να διευκρινίζουν αν πρόκειται για κορονοϊό). Παράλληλα, ο Γιάνις Στρέλνιεκς δεν έχε ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.

Στην αποστολή θα βρεθεί ξανά ο Γιούρι Ουμρίκιν, γκαρντ της ΤΣΣΚΑ 2.

