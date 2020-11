EuroLeague: Ο Πάντερ επιστρέφει έπειτα από 1.5 μήνα (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Αρμάνι Μιλάνο με την Ρέτζιο Εμίλια στην πρεμιέρα του ιταλικού πρωταθλήματος στις 27 Σεπτεμβρίου και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ο τραυματισμός ήταν σοβαρός.

Συγκεκριμένα χτύπησε στο δεξί πόδι του κι άρχισε αμέσως αποθεραπεία. Πλέον ο 27χρονος Αμερικανός περιφερειακός είναι έτοιμος για την επιστροφή του στα παρκέ όπως ενημέρωσε ο ίδιος μέσω social media.

Έτσι αναμένεται να ενισχύσει τη ομάδα του Έτορε Μεσίνα στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague που ακολουθεί.

Η Αρμάνι Μιλάνο έχει ρεκόρ 3-2 και φιγουράρει στην 11η θέση της κατάταξης ενώ εκκρεμούν οι αναμετρήσεις της με τη Ζενίτ (εκτός), την Άλμπα Βερολίνου (εντός) και τη Χίμκι (εκτός).

It’s been a little while, but I’m back on that court

— Kevin Punter Jr (@KPJunior_) November 14, 2020