Πράματα και θάματα έκανε ο Κάιλ Κούριτς κόντρα στη Φενέρ.

Ο γκαρντ των Καταλανών πήρε... φωτιά στην 4η περίοδο και είχε 6/6 τρίποντα(7/8 σε ολόκληρο το ματς).

Με αυτόν τον τρόπο ο παίκτης της Μπαρτσελόνα πέτυχε την καλύτερη τρίποντη επίδοση στην ιστορία της Euroleague σε 4η περίοδο.

.@KingKK_14 tied the record for most three-pointers in a 4th quarter tonight! pic.twitter.com/z7Sbr7TeXa

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 12, 2020