O Αμερικανονιγηριανός σέντερ ήταν εκείνος που «καθάρισε» για λογαριασμό της ομάδας του σε μια προσπάθεια του Τότο Φοράι να φτάσει στο λέι απ.

Με εντυπωσιακό τρόπο σταμάτησε τον παίκτη της Τρέντο και τον φιλοδώρησε με μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα.

Δείτε τη χαρακτηριστική φάση

.@promitheasbc, Danny Agbelese goes up for a monster block!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Sv3nkhjN1R

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) November 11, 2020