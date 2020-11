Τραυματίστηκε και μένει εκτός ο Στρέλνιεκς (pic)

Όπως ανακοίνωσε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο Γιάνις Στρέλνικες χτύπησε στον αγώνα με την Χίμκι και θα πρέπει να παραμείνει εκτός.

Ο γκαρντ της ρωσικής ομάδας αποχώρησε με πρόβλημα στο πόδι και οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τις πρώτες εκτιμήσεις. Ημερομηνία επιστροφής δεν υπάρχει και ξεκινάει άμεσα αποθεραπεία.

Our team’s guard Janis Strelnieks got injured during the game against Khimki.

The Red-Blues’ point guard injured the muscle of his right hip. Provisional diagnosis of the medical staff was confirmed by the tests in the GMS Clinic of Moscow.#CSKAbasket pic.twitter.com/JKTXk6KY6A

— CSKA Moscow (@cskabasket) November 11, 2020