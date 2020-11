EuroLeague: Οι οδηγίες του Ιτούδη με ανοιχτά μικρόφωνα (vid)

Η «ομάδα του στρατού» επικράτησε του Παναθηναϊκού με σκορ 83-89, υποχρεώνοντας τους «πράσινους» στην τρίτη ήττα τους σε πέντε αγώνες, έχοντας ως MVP τον Ουίλ Κλάιμπερν.

Στο μεταξύ η EuroLeague δημοσίευσε το video όπου ο Δημήτρης Ιτούδης έδινε οδηγίες κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους «πράσινους» με ανοιχτά μικρόφωνα.

The secret behind the success?

Hear from @cskabasket head-coach @ItoudisD during the Round 7 game at the Oaka pic.twitter.com/eGe3Nw6akh

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 9, 2020