Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού ξέρει να... πληγώνει τους αντιπάλους με τα σουτ του και η Euroleague δημιούργησε video, ζητώντας να προσέξουν όλοι τον Παπ.

Φέτος ο Παπανικολάου σουτάρει με 39.1% τρίποντα.

Δείτε το video της Euroleague

DANGER Time

When Kostas Papanikolaou gets going. look out! pic.twitter.com/TgKXBhnh5o

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 8, 2020