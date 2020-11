Ο Μάνος Παπαδόπουλος απαγγέλλει «Ιλιάδα» στα αρχαία ελληνικά ενόψει Ολυμπιακού (vid)

Με αφορμή προφανώς την αναμέτρηση της Ζενίτ με τον Ολυμπιακό, ο Μάνος Παπαδόπουλος θέλησε να αναδείξει τις δύο μεγάλες κουλτούρες Ρωσίας και Ελλάδας.

Ο Έλληνας παράγοντας της Ζενίτ απήγγειλε «Ιλιάδα» στα αρχαία ελληνικά καθώς επίσης και στίχο από το ποίημα του Αλεξάντερ Πούσκιν «Το χάλκινο άλογο».

Δείτε το βίντεο...

Different cultures connected in one Game.

Great Homer's Iliada and Pushkin's The Bronze Horseman narrated by Manos, The Last Don.@EuroLeague we are in charge. pic.twitter.com/nr4qOKlIX1

— Basketball club Zenit (@zenitbasket) November 4, 2020