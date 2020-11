Ο Τζαμάρ Σμιθ έγινε ο πρώτος στα τρίποντα στην ιστορία του Eurocup (pic & vid)

Ο Τζαμάρ Σμιθ με εύστοχο τρίποντο στην αναμέτρηση έγραψε ιστορία αφού έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στην διοργάνωση.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Ούνικς ξεπέρασε τον Ράφα Μαρτίνεθ που βρισκόταν στην κορυφή με 223 τρίποντα.

Δείτε την «ιστορική» για τον Τζαμάρ Σμιθ, φάση...

.@unicsbasket, @Jamar_Smith309 buries the to become the EuroCup’s all-time leader in three-pointers made!

What a milestone!!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/vnzJMo44BF

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) November 4, 2020