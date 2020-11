EuroLeague: Λάρκιν Vs Ουίλμπεκιν, ποιος θα νικήσει; (vid)

Το απόγευμα της Πέμπτης (5/11, 19:30) η Αναντολού Εφές θα υποδεχθεί την Μακάμπι Τελ Αβίβ και στο παρκέ θα βρεθούν αντιμέτωπα δύο από τα καλύτερα point guard ης διοργάνωσης.

Σέιν Λάρκιν, στο δεύτερο φετινό του παιχνίδι μετά την κομβική παρουσία του στο ΣΕΦ, εναντίον του Σκότι Ουίλμπεκιν. Ποιος θα επικρατήσει;

Η EuroLeague ετοίμασε ένα βίντεο για τους δύο Αμερικανούς γκαρντ

Two of the best point guards go head-to-head in Round 7...@ShaneLarkin_3 vs @scottiew_5

Who will come out on top? pic.twitter.com/AolTBgzbw8

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 4, 2020